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Вечер дегустации

Margulets Bar, Алексеевская улица, 10/16

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Особенный винный вечер вместе с винодельней «Галицкий и Галицкий». В этот вечер попробуешь 7 вин и поговоришь о том, чем они отличаются, как раскрываются в бокале и с чем их лучше сочетать: — Совиньон Блан — белое сухое — Шардоне — белое сухое — Петрушка — белое сухое — Розе — розовое сухое — Мерло — красное сухое — Пино Нуар — красное сухое — Казак — красное сухое Ведущая вечера — Елена Маргулец. Будет много вина, интересных историй и приятной атмосферы — вечер для тех, кто любит не просто пить вино, а чувствовать и понимать его.

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