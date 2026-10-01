Формат свободного рисования без строгих правил, погони за идеальностью и страха чистого листа. Здесь делаем акцент не на академические нормы, а на спонтанность, скорость и живой интерес. Материалы — самые незамысловатые, всё внимание на процесс. Весь вечер пройдёт в формате игры. Начнёшь с творческой разминки, чтобы переключить внимание и вникнуть в суть, а затем перейдёшь к игровым практикам и быстрым авторским заданиям. Будешь рисовать свободно, экспериментировать с формами и сюжетами, учиться доверять первому импульсу и получать удовольствие от самого действия, без завышенных ожиданий к результату. Это возможность разгрузить голову, провести время весело и при этом раскрыть свою фантазию с новой стороны.