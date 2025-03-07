Паническая атака в одном действии по рассказу Леонида Андреева «У окна». Это история о тревожных людях, которые не справились с жизнью. Главный герой — мелкий чиновник, социопат, который всё время проводит у окна, подобно тому, как люди зависают перед экранами. «Ничтожная жизнь ничтожного человека, в котором и хорошего-то ничего не осталось». Товарищи по работе дразнят его «Сусли-Мысли», потому что этот человек «отсиживается от жизни», спрятавшись в ванной, в которой ему одновременно хорошо и жутко. Страшно выйти из зоны комфорта, страшно признаться себе что ты живешь «как-то не так». Его удел — бесконечный самоанализ, рефлексия, триггеры, ковыряние прошлого, где единственное светлое пятно — воспоминание о несостоявшейся любви. Философские размышления о ценности жизни и момента, который может быть упущен.