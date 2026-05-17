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  1. Нижний Новгород
  2. События

Точки исчезновения

Дом Башкирова, Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Где проходит граница между наблюдением и вторжением? «Точки исчезновения» — фотопроект Анны Куликовой об этике документальной фотографии и границах приватности в публичном пространстве. Проект исследует, как в условиях постоянной визуальной фиксации меняется само понятие личного. Автор использует «дистанцированный взгляд»: съёмка ведётся издалека, через элементы городской архитектуры, чтобы избежать прямого контакта и сместить акцент с человека на пространство вокруг него. Так фотография становится способом иначе взглянуть на границу между видимым и личным. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00

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