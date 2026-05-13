Точки исчезновения
Проект 56, Большая Печёрская улица, 56
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Фотовыставка Анны Куликовой. Анна Куликова — художница, работающая с фотографией и инсталляцией. Автор персональных выставок «Публичное одиночество» (2019, 2022), участница резиденции Research Praxis (2023–2025), участница групповых выставок в Центре «Зотов» и галерее «Электрозавод». Люди живут в мире, где их постоянно снимают: камеры наблюдения, случайные прохожие, уличные фотографы. Это стало неотъемлемой частью городской среды, однако вопрос этики съемки остается открытым — где проходит граница между наблюдением и вторжением? Проект «Точки исчезновения» обращается к теме приватности в эпоху тотальной видимости. Время работы: 12.00 - 20.00 Билеты приобретаются на месте.
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