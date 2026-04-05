Своп\барахолка
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Весна наконец-то взяла своё, а это значит, что пришло время обновить свой гардероб. Ты можешь нести свои вещи на продажу или своп, условие одно — вещь должна быть б\у. Так же в этот день можно будет урвать остатки коллекции мерча Таго прошлогоднего сезона с хорошей скидкой Начало в 16:00 (если планируешь что-то принести, приходи к 15:30, чтобы разложиться). Вход и участие свободное
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