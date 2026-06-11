Стендап-концерт Саши Малого
Большая Покровская улица, 18
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Завершение:
от 1400₽ до 2900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Саша Малой — стендап-комик, путешественник и восходящая модель. В своих соцсетях Саша соблазняет зрителей на концерты не только юмором, но и горячими фотками. Несмотря на это, Саша до сих пор считается одним из самых экспрессивных и до умиления искренних резидентов Стендап Клуба #1. Малой снимался в разных шоу: «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». А ещё снял два сольных концерта «Консьерто Вульгар» и совсем новый — «Падший ангел».
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