Спектакль-концерт от композитора Рамазана Юнусова по итогам арт-резиденции. В постановке используются материалы, найденные в ходе исследования истории Дома трудолюбия, который позднее превратился в Нижполиграф. Режиссёр, композитор — Рамазан Юнусов; Актёры: Алина Гобярите, Анастасия Феданова, Никита Зимин, Кристина Кондрина, Юлия Хорина; Художник-постановщик: Никита Пирумов; Художник по костюмам: Дарья Колосова. Премьера! Даты проведения 16 и 17 сентября.