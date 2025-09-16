ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Сиринема

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-концерт от композитора Рамазана Юнусова по итогам арт-резиденции. В постановке используются материалы, найденные в ходе исследования истории Дома трудолюбия, который позднее превратился в Нижполиграф. Режиссёр, композитор — Рамазан Юнусов; Актёры: Алина Гобярите, Анастасия Феданова, Никита Зимин, Кристина Кондрина, Юлия Хорина; Художник-постановщик: Никита Пирумов; Художник по костюмам: Дарья Колосова. Премьера! Даты проведения 16 и 17 сентября.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Циники
Циники

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста