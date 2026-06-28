ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Седьмой день

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пластический спектакль «Седьмой день», где в центре истории — попытка современного человека вступить в диалог с Богом, найти порядок в устройстве мира, осознать собственные ограничения и свободу. Самым ценным в спектакле является язык высказывания — телесный. Именно поэтому для зрителя появляется возможность услышать больше — свой внутренний диалог, свои вопросы, свои чувства. Танец театр: «Даже если ты уй…»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Циники
Циники

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста