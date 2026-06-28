Пластический спектакль «Седьмой день», где в центре истории — попытка современного человека вступить в диалог с Богом, найти порядок в устройстве мира, осознать собственные ограничения и свободу. Самым ценным в спектакле является язык высказывания — телесный. Именно поэтому для зрителя появляется возможность услышать больше — свой внутренний диалог, свои вопросы, свои чувства. Танец театр: «Даже если ты уй…»