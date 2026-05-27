Полтора часа на свежем воздухе, творчество и лёгкие психологические практики. Представь, ты сидишь на пледе в парке, рисуешь твоё ресурсное состояние, а вокруг ветер и трава. Никакой «правильной» живописи, только честные образы твоего состояния. Зачем приходить? — переключиться и замедлиться — «выдохнуть» напряжение через рисунок — найти образ своей внутренней опоры — уйти с новым состоянием и маленьким арт-якорем Что будет: — ритуал «мандала отпускания» (разорвать тревоги) — арт-медитация «Внутренний сад» — ленточки желаний на ветке — метафорические карты С собой — плед/коврик, воду, удобную одежду Ведущая — психолог, арт-терапевт Евгения Балаганина. Для тех, кто устал от «надо быть продуктивным». Достаточно просто прийти и творить своё состояние.