Тёплое отношение к себе через своё тело с терапевткой Юлией Неньковой. Знакомо ли тебе это чувство: смотришь на себя — и вместо тепла слышишь внутри строгий голос? «Надо бы подтянуть», «не так», «не идеально». Ты так привык. С детства учили, что тело — это то, что нужно контролировать, улучшать, а если оно «неправильное» — прятать. Здесь тебе предлагают другой взгляд. Не оценивать своё тело, а познакомиться с ним заново. Посмотреть на него не как на «проект», который надо доработать, а как на дом, в котором ты живёшь. Пусть в нём есть трещинки — это всё равно дом. И единственный. И ты в нём надолго. На этой встрече рядом будет Юлия Ненькова — клинический психолог, семейный психолог, АСТ-терапевтка, член АКПН. Юлия бережно работает с трудностями в отношениях с собой и с другими, с тревогой и апатией, с ощущением «не знаю, куда дальше». Что тебя ждёт: — попробуешь понять, откуда берётся недовольство собой и как оно тихо забирает жизнь; — заметишь, сколько сил уходит на войну с собственным отражением; — сместишь внимание с «оценки» на благодарность; — сделаешь практики, которые останутся с тобой. Тебя не будут заставлять полюбить своё тело. Это не про «полюбить немедленно». Это про то, чтобы просто побыть с ним в мире. Без войны. Без требований. Просто — поблагодарить за то, что оно с тобой. Здесь безопасно: все сядут в круг, внутри которого останется всё сказанное. Можно молчать, можно не отвечать — все относятся бережно друг к другу.