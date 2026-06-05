ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Пикник «Знакомство с собой через метафорические карты»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Встреча, на которой ты будешь душевно общаться, делать ресурсные практики, работать с метафорическими картами и наслаждаться природой * С собой необходимо взять плед, по желанию еду и напитки, при плохих погодных условиях встреча пройдёт в помещении Мероприятие проводит сотрудник Территории эмоций, коуч и арт-практик — Логинова Анна

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста