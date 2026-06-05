Встреча, на которой ты будешь душевно общаться, делать ресурсные практики, работать с метафорическими картами и наслаждаться природой * С собой необходимо взять плед, по желанию еду и напитки, при плохих погодных условиях встреча пройдёт в помещении Мероприятие проводит сотрудник Территории эмоций, коуч и арт-практик — Логинова Анна