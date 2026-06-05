Пикник «Знакомство с собой через метафорические карты»
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Про событие
Встреча, на которой ты будешь душевно общаться, делать ресурсные практики, работать с метафорическими картами и наслаждаться природой * С собой необходимо взять плед, по желанию еду и напитки, при плохих погодных условиях встреча пройдёт в помещении Мероприятие проводит сотрудник Территории эмоций, коуч и арт-практик — Логинова Анна
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