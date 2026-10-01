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  1. Нижний Новгород
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Осенний ритм Тосканы

Dodici Grill, Октябрьская улица, 12

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация красного вина с Дмитрием Лазаревым. Обсудишь, как меняется стиль напитка год от года, почему винтаж — это не просто возраст, и попробуешь шесть вин.

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