Выставка «Наблюдая эффекты» в Центре культуры «Рекорд» официально завершает четвёртый сезон программы арт-резиденций Нижегородской области. Посетители смогут увидеть результаты работы художников, музыкантов, дизайнеров, исследователей и театральных деятелей, работавших в регионе с мая по октябрь этого года. Произведения резидентов предлагают взглянуть на то, как в регионе проявляются разные темы и феномены, интересные авторам: мифология городской среды, волновая природа вещей, современные городские обереги, сопротивление ландшафта как материала, звуковые и музыкальные традиции, развитие современного искусства и другие актуальные темы. Продолжая развивать свою художественную и исследовательскую практику, резиденты работали с местным контекстом и локальными сообществами в арт-резиденциях Нижнего Новгорода, Ворсмы и Выксы. Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00 Если хочется музыки, которая не просто звучит, а рассказывает историю — этот вечер для тебя.