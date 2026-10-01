ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Модельный ряд

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка обращается к разным формам моделей и копий: архитектурным макетам, музейным диорамам, реконструкциям, миниатюрам, коллекционным фигуркам и скетчам. Созданные как вспомогательные инструменты, такие объекты могут со временем отделиться от первоисточника и начать существовать самостоятельно, формируя собственные смысловые связи. Проект создан фондом поддержки современного искусства «СФЕРА» совместно с кураторским объединением масла лисе. Участники: Алексей Корси, Ника Пешехонова, Вера Ширдина, Алексей Рюмин, Игорь Поносов, Ирина Корина, Тима Илларионов, Павел Польщиков и Зуля Алиева. Режим работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билета — 300₽, по средам — вход свободный. Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи