В фокусе главного проекта — тонкая оболочка Земли, сравнимая с кожным покровом, и его незаменимая роль в жизни планеты. Возникновение развитой биосферы, да и самой человеческой цивилизации, связано с почвенным слоем. Находясь в центре соприкосновения всех геосфер, он является пространством пересечения многих экологических систем, источником разнообразия природных видов и генетическим хранилищем жизни. Почва выполняет роль интерфейса, осуществляющего обмен между глубинной сферой Земли и «оболочкой мыслящей субстанции» — произведенного человеком планетарным слоем, включая техносферу. Режим работы: Вт-Вс, 11:00-21:00