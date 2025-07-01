Кожа земли
Гостиница Ермолаевых | Мытный рынок, ул. Стрелка, 1 | Большая Покровская ул., 2А
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от 300₽ до 600₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
В фокусе главного проекта — тонкая оболочка Земли, сравнимая с кожным покровом, и его незаменимая роль в жизни планеты. Возникновение развитой биосферы, да и самой человеческой цивилизации, связано с почвенным слоем. Находясь в центре соприкосновения всех геосфер, он является пространством пересечения многих экологических систем, источником разнообразия природных видов и генетическим хранилищем жизни. Почва выполняет роль интерфейса, осуществляющего обмен между глубинной сферой Земли и «оболочкой мыслящей субстанции» — произведенного человеком планетарным слоем, включая техносферу. Режим работы: Вт-Вс, 11:00-21:00
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