Алексей Грачев из скоморошьего дуэта «Грач и ворона» представляет свой спектакль-концерт. Зарисовки из далекого, но всеми любимого, хорошенько забытого прошлого, когда песни сопровождали людей с рождения и до самой смерти. Попробуешь представить, кто и когда их пел, что вдохновляло людей петь и сочинять эти песни. Кто такие скоморохи и куда же они делись? Какие были представления и потехи, во времена, когда не было ни музыкальной аппаратуры, а сами инструменты были весьма просты, но в умелых руках завораживали и околдовывали слушателей! Постановка не имеет претензии на историческую достоверность — уж слишком много в том времени осталось доподлинно неизвестного. Зато это дает простор для полета фантазии. Этот спектакль — сплав музыки, танца, пластики и разговорного жанра. Ведь артисты того времени использовали все средства для общения со зрителем, донесения смыслов и эмоций.