На знакомой площадке отправишься в грандиозный музыкальный тур. Из колонок — рэп со всего земного шара. Ключи от пульта достаются проверенному составу с неожиданными пополнениями. Umpiox Wherearey00 Owesloot + D$b Ripeteen Vetv Prime Ooopasnost Lucid Dream