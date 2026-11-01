Карбон ДжиТи (Carbon GT)
Почаинская улица, 17Ж
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
На знакомой площадке отправишься в грандиозный музыкальный тур. Из колонок — рэп со всего земного шара. Ключи от пульта достаются проверенному составу с неожиданными пополнениями. Umpiox Wherearey00 Owesloot + D$b Ripeteen Vetv Prime Ooopasnost Lucid Dream
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