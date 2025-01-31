История любви молодого человека из обеспеченной семьи и взбалмошной амбициозной девушки, мечтающей покорить театральный олимп. Дональд начал самостоятельную жизнь без опеки слишком любящей матери. Он всегда мечтал вдохнуть жизнь полной грудью, почувствовать себя свободным. Желание осуществилось, когда в его мир ворвалась яркая и противоречивая Джил. Она – эксцентричная и экстравагантная, он – целеустремлённый взрослеющий юноша и убеждённый романтик, она – хочет порхать по жизни легко и беззаботно, он – учится быть свободным от предрассудков и ограничений, но только взаимная привязанность делает их по-настоящему счастливыми и свободными. История трогает до глубины души своей искренностью.