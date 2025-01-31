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Эти свободные бабочки

Нижегородский независимый «Театр на Счастливой», улица Дьяконова, 1Е

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 950₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История любви молодого человека из обеспеченной семьи и взбалмошной амбициозной девушки, мечтающей покорить театральный олимп. Дональд начал самостоятельную жизнь без опеки слишком любящей матери. Он всегда мечтал вдохнуть жизнь полной грудью, почувствовать себя свободным. Желание осуществилось, когда в его мир ворвалась яркая и противоречивая Джил. Она – эксцентричная и экстравагантная, он – целеустремлённый взрослеющий юноша и убеждённый романтик, она – хочет порхать по жизни легко и беззаботно, он – учится быть свободным от предрассудков и ограничений, но только взаимная привязанность делает их по-настоящему счастливыми и свободными. История трогает до глубины души своей искренностью.

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