В галерее откроется однодневная выставка художника Даниила Антропова, итоговое событие сезона арт-резиденции в Нижнем Новгороде. Экзувий — пустой экзоскелет, оставшийся после линьки. Форма, сохраняющая слепок тела, но лишённая жизни. Проект исследует пограничное состояние между присутствием и исчезновением, фиксируя момент трансформации визуальных форм под воздействием энтропии. Архитектура исторической части Нижнего Новгорода изобилует декоративными, часто антропоморфными элементами: кариатидами, маскаронами, застывшей гипсовой мимикой. Этой визуальной традиции наследует и здание галереи на Рождественской, пример модерновой эклектики рубежа XIX-XX веков. Главный зал галереи, законсервированный в состоянии увядающей пышности, сам выступает в роли «отмершей оболочки», вечное напоминание о неизбежности распада структуры. Классический жанр монументального бюста — прямое наследие той же визуальной традиции, что и архитектурный памятник на Рождественской. Бюст у Антропова подвергается радикальной деконструкции: при обжиге в технике раку огонь становится соавтором художника и слепым архитектором энтропии. Экстремальное термическое воздействие на скульптуры стирает портретные черты, превращая считываемые образы в «экзувии» — оболочки, сброшенные временем. Лицо уступает место чистой тектонике пепла и спёкшейся глины, демонстрируя физику разрушения. Это эстетика после человека: созерцание онтологической пустоты и окаменевших теней, оставшихся после того, как время и стихия стёрли знакомые очертания. Вход свободный.