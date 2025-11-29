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Что если..

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Музыкально-поэтическое ревю «Что если…» — спектакль-откровение, где исчезают границы между словом, музыкой и движением и на твоих глазах разворачивается история, в которой голос, кларнет и фортепиано становятся единым пульсом. Они дышат вместе с героями, участвуют в каждом признании, в каждом внутреннем переломе. Это ревю-путешествие, в котором ты узнаешь себя: робкие шаги, первые трещины, стремление к свободе и то самое дерзкое «Что если?.», которое меняет всё. Зритель здесь — гораздо больше, чем наблюдатель. Это приглашение заглянуть глубже, позволить чувствам быть твоим проводником— и вписать новую, настоящую главу в свою книгу жизни. Смелую. Искреннюю. Твою. Открой сердце. Остальное сделает музыка.

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