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CherryTem

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 480₽ до 1100₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Фестиваль, посвященной аниме культур, организованный из двух небольших фестивалей: Cherry fest и AniTemFest. В основных активностях будет дефиле, дискотека, ЗАГС, квесты и многое другое! Фестиваль заряжен атмосферой, любовью к ксопелеям и тем, чего так хочется не только косплеерам, любовью к людям!

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