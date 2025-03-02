Фестиваль, посвященной аниме культур, организованный из двух небольших фестивалей: Cherry fest и AniTemFest. В основных активностях будет дефиле, дискотека, ЗАГС, квесты и многое другое! Фестиваль заряжен атмосферой, любовью к ксопелеям и тем, чего так хочется не только косплеерам, любовью к людям!