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  1. Нижний Новгород
  2. События

Арт-терапия «Рецепт успеха в достижении цели»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Арт-терапевтическое занятие «Рецепт успеха в достижении цели» станет проводником к воплощению мечты, делая её осязаемой и близкой. Участники погрузятся в медитативный текст, воскрешая в памяти свои прошлые победы, и закрепят эти образы с помощью рисуночной техники В завершение создашь новый образ себя — вдохновлённого, уверенного, способного находить творческие решения для любых задач.

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