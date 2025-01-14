Арт-терапевтическое занятие «Рецепт успеха в достижении цели» станет проводником к воплощению мечты, делая её осязаемой и близкой. Участники погрузятся в медитативный текст, воскрешая в памяти свои прошлые победы, и закрепят эти образы с помощью рисуночной техники В завершение создашь новый образ себя — вдохновлённого, уверенного, способного находить творческие решения для любых задач.