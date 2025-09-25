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А если завтра нет?

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

На перилах балкона четвертого этажа стоит Антон. Внизу дворник Василий щурится на солнце. Их объединяют жизнь и смерть. Они оба стремятся быть необходимыми кому-то. Благодаря этой неслучайной встрече завязывается дружба, которая в определенной степени спасает и того, и другого…

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