А если завтра нет?
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
На перилах балкона четвертого этажа стоит Антон. Внизу дворник Василий щурится на солнце. Их объединяют жизнь и смерть. Они оба стремятся быть необходимыми кому-то. Благодаря этой неслучайной встрече завязывается дружба, которая в определенной степени спасает и того, и другого…
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