На перилах балкона четвертого этажа стоит Антон. Внизу дворник Василий щурится на солнце. Их объединяют жизнь и смерть. Они оба стремятся быть необходимыми кому-то. Благодаря этой неслучайной встрече завязывается дружба, которая в определенной степени спасает и того, и другого…