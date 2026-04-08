Тайм-кафе с милыми и пушистыми кроликами!:) Пушистики свободно прыгают по комнате, их можно погладить, покормить морковкой и сфотографироваться. В антикафе работают замечательные кроло-няни, которые проведут интересную экскурсию: расскажут о кроликах, породах и правильном обращении с пушистиками. В каждый тариф входит: — Две комнаты с самыми очаровательными кроликами в мире — Познавательная экскурсия о пушистиках — Игровые приставки PlayStation 4 — Более 30 видов настольных игр — Высокоскоростной WiFi https://zaycafe.ru/ Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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