  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Зайкафе — антикафе с кроликами

Москва, Селезнёвская улица, 4

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Тайм-кафе с милыми и пушистыми кроликами!:) Пушистики свободно прыгают по комнате, их можно погладить, покормить морковкой и сфотографироваться. В антикафе работают замечательные кроло-няни, которые проведут интересную экскурсию: расскажут о кроликах, породах и правильном обращении с пушистиками. В каждый тариф входит: — Две комнаты с самыми очаровательными кроликами в мире — Познавательная экскурсия о пушистиках — Игровые приставки PlayStation 4 — Более 30 видов настольных игр — Высокоскоростной WiFi https://zaycafe.ru/ Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
Карта места...

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста