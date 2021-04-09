«Техникум» — современное гастробистро в центре большого города. Совместный проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Здесь гастрономические идеи, которые принесли White Rabbit Family мировую известность, стали понятными и доступными для всех. Большая Дмитровка — перекресток культурных энергий. «Техникум» открылся рядом с пятью великими русскими театрами, чтобы стать идеальным местом, где можно начать вечер перед спектаклем или завершить его. https://tehnikumbistro.ru/rus/ ВС - ЧТ 9:00-00:00 ПТ, Сб 9:00-02:00
Карта места...
Комментарии
Аноним14 января 2025, 00:22
Вкусно но дизайн уже потрёпан, диваны протерты… Как то не очень) отмечала там свой др весело и вкусно, вечером лучше бронировать
Volpetta 🦊10 мая 2024, 06:17
Один из любимейших ресторанов.Ну все без исключения очень вкусно,крайне отзывчивый и внимательный персонал.Рекомендую
Yana Pronovich7 июня 2021, 03:15
Лучшее для меня место по завтракам, обедам и ужинам. Очень вкусно! А если в будни то ещё и скидка 20% в определённое время. Мой личный ТОП
Достаточно вкусно