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Техникум

Москва, ул. Большая Дмитровка 7/5 стр 2

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«Техникум» — современное гастробистро в центре большого города. Совместный проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Здесь гастрономические идеи, которые принесли White Rabbit Family мировую известность, стали понятными и доступными для всех. Большая Дмитровка — перекресток культурных энергий. «Техникум» открылся рядом с пятью великими русскими театрами, чтобы стать идеальным местом, где можно начать вечер перед спектаклем или завершить его. https://tehnikumbistro.ru/rus/ ВС - ЧТ 9:00-00:00 ПТ, Сб 9:00-02:00
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Комментарии

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Рая
06 марта, 01:55

Достаточно вкусно

А
Аноним
14 января 2025, 00:22

Вкусно но дизайн уже потрёпан, диваны протерты… Как то не очень) отмечала там свой др весело и вкусно, вечером лучше бронировать

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:17

Один из любимейших ресторанов.Ну все без исключения очень вкусно,крайне отзывчивый и внимательный персонал.Рекомендую

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Yana Pronovich
7 июня 2021, 03:15

Лучшее для меня место по завтракам, обедам и ужинам. Очень вкусно! А если в будни то ещё и скидка 20% в определённое время. Мой личный ТОП

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