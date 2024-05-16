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Сюр

Москва, Большой Трехсвятительский переулок 2/1с8

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Московское городское кафе. Четырёхметровые гаражные двери, два ряда деревянных скамеек с красными подушками. Разномастные столы и кресла всех конфигураций, рвущиеся из кадок цветы, торшеры и цветные ковры Режим работы: ВС-ЧТ: 11:00-23:00 ПТ-СБ: 11:00-00:00 https://sur.moscow/Home
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Комментарии

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Romanova Anastasia
06 июля, 18:49

Очень классное кафе. Приятный вайб и вкусная еда

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Alexandra
21 июля 2025, 02:30

Очень клевое место

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Глеб
5 января 2025, 04:24

Мне тут очень нравится! Комфортное место с простым / интересным дизайном. Рекомендую! 👍 Плюс тут рядом много открылось барчиков и заведений. Отсюда можно еще дальше пойти прогуляться 🚶

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Роговская Кристина
22 июня 2024, 19:19

Крутое место и люди туда душевные приходят

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Val
17 мая 2024, 01:01

Если ты не был в Сюре, значит нам не о чем с тобой и поговорить будет! Отличный определяющий фактор классного человека, кстати) ☝🏼

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