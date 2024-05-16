Московское городское кафе. Четырёхметровые гаражные двери, два ряда деревянных скамеек с красными подушками. Разномастные столы и кресла всех конфигураций, рвущиеся из кадок цветы, торшеры и цветные ковры Режим работы: ВС-ЧТ: 11:00-23:00 ПТ-СБ: 11:00-00:00 https://sur.moscow/Home
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Комментарии
Alexandra21 июля 2025, 02:30
Очень клевое место
Мне тут очень нравится! Комфортное место с простым / интересным дизайном. Рекомендую! 👍 Плюс тут рядом много открылось барчиков и заведений. Отсюда можно еще дальше пойти прогуляться 🚶
Роговская Кристина22 июня 2024, 19:19
Крутое место и люди туда душевные приходят
Если ты не был в Сюре, значит нам не о чем с тобой и поговорить будет! Отличный определяющий фактор классного человека, кстати) ☝🏼
Очень классное кафе. Приятный вайб и вкусная еда