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Сойка напела

Москва, ул. Красная Пресня, 36 строение 1

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https://soykanapela.ru/ Гастрокофейня «Сойка напела» — один из проектов floo family и «Сварщицы Екатерины», где на передний план выходит новый вкусовой опыт как таковой. Не только с кофе, но и с блюдами, десертами, коктейлями и вином. Здесь постоянно ищут разные интерпретации знакомых сочетаний, не просто следуя трендам, но и создавая их на собственной кухне или за баром. Может показаться, что на Красной Пресне сразу три разных Сойки: утренняя, дневная и вечерняя. В первую приходят, чтобы правильно начать день: с любимого кофе и горячей выпечки прямо из нашей печи. Когда солнце в зените, здесь проводят важные переговоры или, наоборот, отдыхают от бесконечных задач. А вечером атмосфера становится интимной, и на первый план выходят откровенные диалоги за авторскими коктейлями и вином. Но такое деление условное, ведь вне зависимости от повода для Сойки всегда самое время. Режим работы: ПН-ПТ: 9:00-23:00 ПТ-СБ: 10:00-23:00
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Лёша
9 декабря 2025, 23:24

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