Обаятельное сочетание уюта и торжества. Сердце ресторана – открытая кухня, оформленная стилизованной советской мозаикой. Здесь можно увидеть, как летят на ледяное плато стружки строганины из муксуна и стерляди, здесь варят тысячи порций знаменитых сибирских пельменей, заправляют сметаной белые грузди, выжимают молоко из кедровых орешков, украшают жимолостью черемуховые пироги, фламбируют на французский манер оленину. Северные деликатесы, хиты праздничной советской кухни, блюда из дичи, речной рыбы, таёжных дикоросов, традиционная и современная русская кухня. Режим работы: ВС-ЧТ: 9:00-00:00 ПТ-СБ: 9:00-01:00 https://moscow.sibirsibir.ru/
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Комментарии
Анастасия21 июня 2023, 03:07
Место интересно задекларировано, но цены на блюда того не стоят. Сама из Сибири и понимаю, что по чем. Накрутка слишком большая
Аноним3 декабря 2021, 17:19
Попробуйте десерт «Мишка»
Аноним26 сентября 2021, 01:50
Хорошее место
Понравилось. Но порции какие то маленькие 😅