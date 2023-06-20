  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

СибирьСибирь

Москва, Ул. Смоленская, 8

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Обаятельное сочетание уюта и торжества. Сердце ресторана – открытая кухня, оформленная стилизованной советской мозаикой. Здесь можно увидеть, как летят на ледяное плато стружки строганины из муксуна и стерляди, здесь варят тысячи порций знаменитых сибирских пельменей, заправляют сметаной белые грузди, выжимают молоко из кедровых орешков, украшают жимолостью черемуховые пироги, фламбируют на французский манер оленину. Северные деликатесы, хиты праздничной советской кухни, блюда из дичи, речной рыбы, таёжных дикоросов, традиционная и современная русская кухня. Режим работы: ВС-ЧТ: 9:00-00:00 ПТ-СБ: 9:00-01:00 https://moscow.sibirsibir.ru/
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

Аватар
Alina
2 марта 2025, 23:35

Понравилось. Но порции какие то маленькие 😅

Аватар
Анастасия
21 июня 2023, 03:07

Место интересно задекларировано, но цены на блюда того не стоят. Сама из Сибири и понимаю, что по чем. Накрутка слишком большая

А
Аноним
3 декабря 2021, 17:19

Попробуйте десерт «Мишка»

А
Аноним
26 сентября 2021, 01:50

Хорошее место

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста