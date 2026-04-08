Велокафе с завтраками. В меню сделали акцент на завтраки: их можно заказывать в течение всего дня. Здесь готовят пряную шакшуку из трёх яиц, овсяную кашу с сезонными ягодами и салат с бататом, авокадо и киноа. По части напитков упор сделан на кофе: из классики наливают американо, капучино, из интересного — эспрессо с апельсиновым соком и карамельным сиропом, латте с зелёным чаем матча, цитрусовый раф. Для тех, кто приехал в кафе на велосипеде, предусмотрена парковка. Режим работы: ежедневно 8:00-23:00