https://amber-rest.ru/ Бар морепродуктов и суши-бар, открытая кухня и незабываемые закаты Цветного бульвара у Янтарной колонны. В камерном пространстве — открытая кухня и кастомный гриль-робата, окруженный шефс-тейблом. Сдержанно-минималистичный интерьер как олицетворение японской шкатулки, наполненной янтарным светом. Спокойная цветовая гамма, много воздуха, чёткая по силуэту деревянная мебель и мягкие восточные акценты. Летом ресторан превращается в цветущее зелёное пространство с открытыми окнами и своим японским садом. Режим работы: Вс- Чт: 12:00-00:00 Пт-Сб: 12:00-01:00 Amber Bar Пт-Сб: 23:00-01:00
Карта места...