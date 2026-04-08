Специализация — завтраки, которыми тут кормят весь день. Кроме того, завтраки могут легко трансформироваться в бранчи. У «Овсянок» есть три основательницы: Даша Сонькина (журналист и владелец пекарни «Дашины пирожки»), журналист Юля Чайкина и бариста-обжарщица Катя Мутовкина). Заботливый персонал. Приятная посуда. Простая, но милая обстановка. Меню сделал шеф Кирилл Мясников (из «Дома культур»). Низкие цены и достойное качество продуктов. Шакшука, драники с лососем, рисовая каша с тремя сырами, французский тост с камамбером и гуакамоле — имеет смысл приезжать в «Овсянки» с другого конца Москвы и перепробовать всё по очереди. А потом начать системно возвращаться ради «Плотного завтрака» с глазуньей и охотничьими колбасками или за «Лёгким завтраком» с авокадо и яйцами пашот Режим работы: ежедневно 7:30-20:00