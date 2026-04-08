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Mussi
Москва, Нижняя Красносельская улица, 35с50
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Веган-кондитерская Лизы Мадрид. Сюда можно с питомцами:) Режим работы: ПН-ВС: 9:30-21:30
https://mussicafe.ru/
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