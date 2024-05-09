https://luckyizakaya.lucky-group.ru/ Lucky Izakaya Bar — авторская интерпретация традиционного японского ресторана, гастрономического бара на каждый день. В меню Lucky Izakaya Bar татаки, райс боулы, корейские пельмени, суп с лапшой, кушияки — национальный стритфуд, приготовленный в сделанном под заказ гриле робата. Режим работы: Пн-Вс: 12:00 - 00:00 Пт-Сб:12:00 - 02:00
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Комментарии
Volpetta 🦊10 мая 2024, 06:06
Супер место,невероятно отзывчивые бармены,всегда посоветуют,расскажут.еда на высоте
Отменная кухня и капучино, как в кофемании 🤩👍🏼