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Lucky Izakaya Bar

Москва, Большая Никитская ул., вл23/14/9

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https://luckyizakaya.lucky-group.ru/ Lucky Izakaya Bar — авторская интерпретация традиционного японского ресторана, гастрономического бара на каждый день. В меню Lucky Izakaya Bar татаки, райс боулы, корейские пельмени, суп с лапшой, кушияки — национальный стритфуд, приготовленный в сделанном под заказ гриле робата. Режим работы: Пн-Вс: 12:00 - 00:00 Пт-Сб:12:00 - 02:00
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Комментарии

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Мари
1 сентября 2024, 06:23

Отменная кухня и капучино, как в кофемании 🤩👍🏼

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:06

Супер место,невероятно отзывчивые бармены,всегда посоветуют,расскажут.еда на высоте

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