  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

La Virgen

Москва, Лубянский проезд, 5с1

Телефон

Telegram

Яркая такерия на Лубянке. Небольшое пространство под сводчатым кирпичным потолком украсили коврами с этническими орнаментами и даже соорудили подобие алтаря с фигурой Девы Марии, как это принято в странах Латинской Америки. Снаружи — уютный зелёный дворик, в котором часто играют диджей-сеты. За кухню в La Virgen отвечает шеф-повар из Мексики — Марко Феррейро. Готовят такос, севиче и начос с разными соусами, например, с гуакамоле. В меню тако пяти видов — делают с начинками вроде томлёной говядины с сыром моцарелла или с креветками и мексиканским соусом. На десерт — традиционный чуррос с кокосовой сгущёнкой, шоколадом или ягодным пюре. Из напитков — тепаче, разливное пиво и лимонады. Столы заранее не бронируют. Режим работы: ежедневно 13:00-00:00
Карта места...

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста