Яркая такерия на Лубянке. Небольшое пространство под сводчатым кирпичным потолком украсили коврами с этническими орнаментами и даже соорудили подобие алтаря с фигурой Девы Марии, как это принято в странах Латинской Америки. Снаружи — уютный зелёный дворик, в котором часто играют диджей-сеты. За кухню в La Virgen отвечает шеф-повар из Мексики — Марко Феррейро. Готовят такос, севиче и начос с разными соусами, например, с гуакамоле. В меню тако пяти видов — делают с начинками вроде томлёной говядины с сыром моцарелла или с креветками и мексиканским соусом. На десерт — традиционный чуррос с кокосовой сгущёнкой, шоколадом или ягодным пюре. Из напитков — тепаче, разливное пиво и лимонады. Столы заранее не бронируют. Режим работы: ежедневно 13:00-00:00