Кафе с завтраками, вином и летней террасой. Внутри — много света, лаконичный интерьер с простой мебелью и бетонными стенами. Уюта придают яркие картины и живая зелень. Здесь всегда рады посетителям с животными: вашему питомцу предложат миску с водой. В меню — современная московская классика с акцентом на понятной домашней кухне: говяжьи щёки с картофельным пюре, щучьи котлеты, паста с креветками и вялеными томатами, вареники с картофелем и сыром и другие блюда. Кроме того, в «Культурном коде» весь день подают сытные и сладкие завтраки. За аккуратной барной стойкой в центре зала варят спешелти-кофе и около десятка фирменных напитков. Вечером к блюдам наливают пиво, сидр, а вино есть даже в безалкогольном варианте. Режим работы: ПН-ЧТ: 8:00-23:00 Пятница: 8:00-00:00 Суббота: 9:00-00:00 Воскресенье: 9:00-23:00