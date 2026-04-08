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Kiosk 1936

Москва, Чистопрудный бульвар, 12к4

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В каждом городе мира есть свой киоск, где можно выпить кофе, съесть круассан, полистать журнал и узнать все новости сразу. Режим работы: ПН-ВС: 9:00-23:00 https://kiosk-1936.clients.site/
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