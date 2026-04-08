Москва
События
/
Места
/
Блог
/
скачать
Войти
Москва
Места
Кафе
Kiosk 1936
Москва, Чистопрудный бульвар, 12к4
Телефон
Telegram
В каждом городе мира есть свой киоск, где можно выпить кофе, съесть круассан, полистать журнал и узнать все новости сразу. Режим работы: ПН-ВС: 9:00-23:00
https://kiosk-1936.clients.site/
Карта места...
Ещё кафе в городе Москва
Перспектива
по подписке
Mussi
по подписке
Kiosk 1936
по подписке
Делюсь Душой
по подписке
Niqa
Тверской бульвар, 14с5
Шалость удалась
Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Циники
2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Ofis
улица Пресненский Вал, 7с1
Комментарии
Отправить
Главная
События
Статьи
скачать
Войти