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Кафе
Какао Дом Ахимса
Москва, улица Покровка, 27с1
Проект по возрождению какао культуры и внедрению исцеляющего напитка, настоящего какао. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
https://www.ahimsachocolate.com/
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