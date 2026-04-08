  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Жаворонок

Москва, ул. Перерва, 56/2

Телефон

Telegram

Хлеб — это особенный продукт, символ уюта и семейных ценностей. Всё производство, от замеса до выпекания, — полностью ручной труд. Используется только натуральная закваска и сырьё высшего качества, а главный секрет — любовь к делу. Выпечка производится небольшими партиями ежедневно, поэтому свежий хлеб доступен каждый день. В ассортименте пекарни: ремесленный хлеб, кондитерские изделия, традиционные французские круассаны и эксклюзивные торты на заказ. Ежедневно с 8:30-22:30 http://lark-cafe.ru
Карта места...

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

П№
Пользователь №620496
9 марта 2024, 01:24

Очень тесное заведение, а вот пироженки вкусные

А
Аноним
4 апреля 2023, 16:25

Лучшее кафе в этом районе!

А
Аноним
5 июня 2022, 01:31

Милое место с хорошей выпечкой

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста