Хлеб — это особенный продукт, символ уюта и семейных ценностей. Всё производство, от замеса до выпекания, — полностью ручной труд. Используется только натуральная закваска и сырьё высшего качества, а главный секрет — любовь к делу. Выпечка производится небольшими партиями ежедневно, поэтому свежий хлеб доступен каждый день. В ассортименте пекарни: ремесленный хлеб, кондитерские изделия, традиционные французские круассаны и эксклюзивные торты на заказ. Ежедневно с 8:30-22:30 http://lark-cafe.ru
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Комментарии
Аноним4 апреля 2023, 16:25
Лучшее кафе в этом районе!
Аноним5 июня 2022, 01:31
Милое место с хорошей выпечкой
Очень тесное заведение, а вот пироженки вкусные