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Fishbazaar

Москва, Мытная улица, 74

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Кафе Fishbazaar открылось в 2015 году в рамках первого смелого московского проекта на Даниловском рынке, объединившего под собой более 30 различных гастрономических концепций. В основе нашего меню лежит средиземноморский стиль питания (морепродукты, рыба, овощи, оливковое масло), поскольку такой подход позволяет передать вкус блюд максимально «чистым», без посторонних добавок и искусственных улучшителей. Это всегда баланс между здоровым и вкусным, секрет которых в каждом блюде. Ежедневно с 10 до 21. https://fishbazaar.ru/
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