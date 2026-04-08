Кафе-пекарня с завтраками, вином и авторской выпечкой во дворе бывшего завода «Кристалл». Интерьеры места сохраняют индустриальный дух локации, дополняя его уютными деталями. Так, трендовая плитка на стенах переходит в бетон и старый кирпич, прямо из общего стола видны печи и полки со свежей выпечкой, а под фигурным зеркалом красуется табличка «Курить в цехе запрещено». Кроме понятных круассанов и витиеватых авторских булочек в DNA подают комфортные завтраки и сезонные супы, каталонский тост с сардинами, риет из форели с редисом и шницель. В карте напитков тоже всего понемногу: сангрия на белом или красном вине, коктейль мимоза, пара пивных позиций, вина по бокалам, фильтр кофе, а также загадочный «вотер кефир» и мексиканский слабоолкогольный напиток тепаче. Режим работы: ежедневно 9:00-21:00