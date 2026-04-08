Кафе со спешелти кофе и завтраками весь день. В уютных белых залах — изящная деревянная мебель, много солнца и раскидистых растений. В центре внимания — благородное старинное пианино, поэтому здесь часто звучит живая музыка. В «Делюсь душой» варят спешелти кофе на эспрессо, в воронке или фильтре. В меню — классика, холодные напитки и несколько интересных авторских рафов. Кроме того, здесь разливают популярные вина по бокалам и миксуют классические алкогольные коктейли. В меню кухни — комфортные завтраки, вроде шакшуки, скрэмбла или каш с топпингами. Лаконичный раздел горячего в основном составляют пасты с курицей или морепродуктами. А на десерт в кафе подают симпатичные веганские пирожные без муки и сахара. Режим работы: ПН-ПТ: 8:00-21:00 СБ-ВС: 9:00-21:00