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Кафе
Чтиво Дом
Москва, Зубовский бульвар, 2с7
Культурное пространство, где встречаются, общаются, читают, смотрят кино, слушают живые выступления, едят, пьют и где все друг другу рассказывают множество историй. Режим работы: ежедневно 10:00-00:00
https://dom.chtv.ru/
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