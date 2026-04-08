  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Чтиво Дом

Москва, Зубовский бульвар, 2с7
Культурное пространство, где встречаются, общаются, читают, смотрят кино, слушают живые выступления, едят, пьют и где все друг другу рассказывают множество историй. Режим работы: ежедневно 10:00-00:00 https://dom.chtv.ru/
Карта места...

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста