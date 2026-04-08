Caffe Mandy’s – это ресторан, бар, гастрономическая лавка и магазин домашнего декора. В формате классического нью-йоркского брассери, где смешиваются и дополняют друг друга кухни мира и культурные коды. Теперь на Покровке можно ощутить дыхание Манхэттена, просто завернув под узнаваемую вывеску. Здесь современность настолько органично миксуется с классикой, что будь Caffe Mandy’s персонажем, то это был бы внебрачный ребёнок Тони Беннета и Леди Гаги. Режим работы: ВС-ЧТ: 9:00-00:00 ПТ-СБ: 9:00-2:00