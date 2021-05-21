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Авокадо

Москва, Чистопрудный б-р, д.12, к. 2

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http://avocadocafe.ru/ Добро пожаловать в кафе Авокадо — место, где вкус и польза соединяются. Здесь готовят вегетарианские, сыроедные и веганские блюда с акцентом на сезонные ингредиенты. Кафе расположено на Чистопрудном бульваре, в пешей доступности от метро Чистые Пруды. Тут вдохновляются природой и её щедростью, поэтому меню обновляется с учётом сезонности. Каждый сезон команда разрабатывает новые блюда, которые передают лучшие вкусы и ароматы текущего времени года. Режим работы: ПН-СБ: 11:00-23:00 ВС: 12:00-23:00
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Комментарии

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Alexandra
21 июля 2025, 02:33

Медленный сервис, но еда потрясающая

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Bulochka
18 декабря 2021, 19:12

Насколько я знаю, это сетевое заведение. Обычно отношусь скептически к заведениям которые построены образом сетевых и с общим меню... Цены вполне, кухня- интересная, с учётом того что там в большинстве обычные блюда Европейской кухни, но конечно оправдывают название заведения)

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