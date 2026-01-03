Праздничный переполох, на котором собрали под одной крышей лучших: kovyazin d — гуру, легенда, мастодонт саунд-продакшена и скрупулёзный диггер. ildar iksanov — музыкант, ударник московской группы «труд» и основатель творческого объединения no wave!. karolina bnv играла на hor, red light radio и в kater blau, а теперь летит к нам из берлина с целой охапкой редкого винила. Но какая же сказка без театра, особенно кукольного? За озорную часть вечера отвечают «папьемашенники», новое поколение бродячих потешников, глумотворцев и скоморохов с русской народной кукольной комедией-представлением. Бронь столов по номеру телефона.