Возраст 18+
Стендап
Про событие
В это воскресенье перед тобой участницы проектов: Женский стендап на ТНТ, Женщины комики, Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Т и других популярных шоу Ты сможешь отметить Международный Женский день в компании прекрасных комикесс, смеха и любви. Вход бесплатный, по регистрации.
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