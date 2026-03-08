В это воскресенье перед тобой участницы проектов: Женский стендап на ТНТ, Женщины комики, Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Т и других популярных шоу Ты сможешь отметить Международный Женский день в компании прекрасных комикесс, смеха и любви. Вход бесплатный, по регистрации.