Женский StandUp ТНТ
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Каждое выступление - это возможность для комика проверить новый материал, убедиться в эффективности своих шуток и подготовиться к будущим выступлениям, которые выйдут в эфир в «Женский StandUp на ТНТ». В заявке указывать имя и фамилию, кол-во человек и номер телефона для связи.
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