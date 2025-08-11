Каждое выступление - это возможность для комика проверить новый материал, убедиться в эффективности своих шуток и подготовиться к будущим выступлениям, которые выйдут в эфир в «Женский StandUp на ТНТ». В заявке указывать имя и фамилию, кол-во человек и номер телефона для связи.