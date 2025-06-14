Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp стал одним из самых востребованных и актуальных жанров на нашей сцене и за ее пределами. Шутки и проекты звездных комиков повсеместно окружают нас, а новые имена талантливых юмористов появляются каждый день, показывая все большее разнообразие жанра. Dress-code: Одежда должна быть черного цвета, однотонная. Сбор гостей за 30 минут до начала. Может присутствовать ненормативная лексика.
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