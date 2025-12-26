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Вивальди Superstar

Усадьба Смирновых, Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

от 10000₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Реальная биография гения, смело воссозданная и переосмысленная современными художниками. Виртуозные оперные арии разрушат твои представления о том, что опера — это пафосно и скучно. Действие происходит одновременно в прошлом и настоящем, во сне и наяву. Границы реальности стираются, ломая шаблоны восприятия. Этот спектакль — не урок музыки, а яркое путешествие в эпоху барокко, где Антонио Вивальди предстаёт перед нами живым человеком, гением и бунтарём. Рассказывают о жизни Вивальди современным языком, жонглируя жанрами, от лёгкой комедии, до драмы и триллера.

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